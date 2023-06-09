محلل إسرائيلي: معاهدة السلام مع مصر وَهم ومجرد "اتفاقية عدم اعتداء"، ومحمد صلاح ليس حالة شاذة بل كلهم يكرهوننا
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المطرب محمد عساف يطلق أغنيته الجديدة “بنت جدة”/ فيديو
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