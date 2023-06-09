المطرب محمد عساف يطلق أغنيته الجديدة “بنت جدة”/ فيديو

طرح المطرب الفلسطيني المبدع، محمد عساف أغنيته الجديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد من المنصات الرقمية.

الأغنية الجديدة بعنوان “بنت جدة”، وهي من كلمات الصلال، ومن توزيع يعقوب، مكس وماستر جاسم محمد، تحت إشراف الصلال

وكان المطرب الفلسطيني محمد عساف قد تصدر مؤشرات البحث عربيا ومختلف تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الكشف عن حذف أغنيته الشهيرة التي تحمل اسم (أنا دمي فلسطيني) من متجرين من كبريبات المتاجر الموسيقية المتصهينة، وهو الأمر الذي أثار استياء الفلسطينيين والعرب الاحرار بشكل كبير.

وقد علق محمد عساف على هذا الأمر، فكتب عبر حسابه الشخصي بـ إنستجرام: لقد حذفوا الاغنية، لكنها باقية ومحفوظة في قلب كل حر وشريف.

جدير بالذكر ان أغنية “أنا دمي فلسطيني” هي من كلمات سليمان العساف، وألحان وائل الشرقاوي.. وتقول كلماتها:

على عهدي على ديني

على أرضي تلاقيني

أنا لأهلي انا أفديهم

أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني

أنا دمي فلسطيني

على عهدي على ديني

على أرضي تلاقيني

أنا لأهلي انا افديهم

والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني

انا دمي فلسطيني

وقفنالك يا ديرتنا

بعزتنا وعروبتنا

أرض القدس نادتنا

صوت أمي يناديني (فلسطيني فلسطيني)

أنا دمي فلسطيني

على عهدي على ديني

على ارضي تلاقيني

أنا لاهلي انا افديهم

أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني

أنا دمي فلسطيني

يا يما ابشرى بالعز

دارك قلعة ما تنهز

عليها الروح ما تنعز

ولا دمي وشرايني (فلسطيني فلسطيني)

أنا دمي فلسطيني

على عهدي على ديني

على أرضي تلاقيني

أنا لاهلي انا افديهم

أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني

أنا دمي فلسطيني

فلسطيني وابن احرار

جبيني في السماء ومغوار

على عهدي الوفا يا دار

وعمرة ما انحنى جبينى (فلسطيني فلسطيني)

انا دمي فلسطيني

على عهدي على ديني

على ارضي تلاقيني

انا لاهلى انا افديهم

انا دمى فلسطيني فلسطيني فلسطيني

انا دمى فلسطيني

على عهدي على ديني

على ارضي تلاقيني

انا لاهلى انا افديهم

انا دمى فلسطيني فلسطيني فلسطيني

انا دمى فلسطيني

على عهدي على ديني

على ارضي تلاقيني

انا لاهلى انا افديهما

والله انا دمي فلسطيني