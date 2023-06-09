محلل إسرائيلي: معاهدة السلام مع مصر وَهم ومجرد "اتفاقية عدم اعتداء"، ومحمد صلاح ليس حالة شاذة بل كلهم يكرهوننا
أهم العناوين
جرينتش+2 07:34
الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج: محمد صلاح وجه أكبر ضربة لإسرائيل منذ عام 73، وأسقط خرافة الجيش الدي لا يُقهر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني