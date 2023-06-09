استشهاد الشاب مهدي بيادسة برصاص العدو قرب رام الله، اليوم الجمعة، بحجة طعن جندي ومحاولة انتزاع سلاحه/ فيديو

رام الله – وكالات

استشهد مواطن فلسطيني – اليوم الجمعة، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة جندي صهيوني، على حاجز معبر رنتيس قرب رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تبلغها من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهدي سمير محمد بيادسة (29 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله.

ووفق موقع واي نت العبري؛ فإن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء تعرضه هجوم تضمن محاولة الاستيلاء على سلاحه، معلنا ما أسماه “تحييد” المنفذ الذي هاجم الجندي خلال محاولة تفتيشه بقبضتيه.

ويعني مصطلح “تحييد” إطلاق النار تجاه الشخص والسيطرة عليه، وغالبًا ما يعني استشهاده.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال في تصريح مقتضب أن “مشتبها به” وصل في سيارة عند معبر رنتيس، وأثناء تفتيشه من جندي إسرائيلي، هاجم الجندي وحاول الاستيلاء على سلاحه.

وأشار إلى أنه “بعد العراك” أطلق أحد الجنود في المنطقة النار على “المشتبه به الذي تم تحييده”.

واعترف الناطق الإسرائيلي بإصابة جندي بجراح طفيفة، وأنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وسجلت 24 عملا مقاوما.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإسقاط طائرة استطلاع، إلى جانب إلقاء زجاجة حارقة و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 11 نقطة.

كما وثق مركز “معطى” خلال شهر مايو/أيار المنصرم، مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 28 آخرين في 1025 عملًا مقاومًا بينها 124 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح ضد أهدافٍ إسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس.

https://t.me/ShehabTelegram/375219