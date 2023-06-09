تشنيع أم تلميع؟.. "واشنطن بوست" تنسب لوثيقة استخبارية سرية كشف تهديد ابن سلمان لأمريكا بضربة اقتصادية موجعة
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جرينتش+2 02:17
استشهاد الشاب مهدي بيادسة برصاص العدو قرب رام الله، اليوم الجمعة، بحجة طعن جندي ومحاولة انتزاع سلاحه/ فيديو
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