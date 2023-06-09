أم كلثوم تظهر بتقنية الـ”هولوغرام” في قصر الثقافة بعمان

عمان 9 حزيران (بترا) – استعاد الجمهور الأردني، حضور المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم (1898 – 1975)، مساء أمس الخميس في قصر الثقافة بعمان، في حفل غنائي أقيم بتقنية الـ”هولوغرام”، وسط حضور جمهور غفير.

العرض الفني الذي أخرجه حسن حينا، قدم بمرافقة فرقة موسيقية مكونه من 20 فرداً، تعزف آلات التخت الشرقي، بقيادة المايسترو وسام قطاونة، وظهرت فيه أم كلثوم في الهواء، كمجسم هلامي ثلاثي الأبعاد يظهر كطيف من الألوان يتجسد على المطربة الراحلة، مما أتاح للجمهور مشاهدة المطربة وهي تقدم أغانيها وكأنها حقيقية، بفضل الاعتماد على التقنية البصرية عالية الدقة.

الحفل الذي استمر لساعة ونصف، بدأ بصوت الفنانة الشابة سناء نبيل، أحدى قريبات أم كلثوم، التي عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في برنامج “أربز غوت تالينت”، فقدمت بصوتها مع الفرقة الموسيقية، أغنية “أمل حياتي”، وعادت لتقدم في منتصف الحفل أغنية “أنساك دا كلام”، فيما شاهد الجمهور أم كلثوم تغني أمامهم : “انت عمري”، و”سيرة الحب”، و”ألف ليلة وليلة” و”يا فؤادي”، حيث تمكن الجمهور خلال الحفل من محاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية، التي كانت تشهد إقبالاً جماهيرياً استثنائياً في القرن الماضي.

ويتجدد لقاء الجمهور الأردني، مع حفل “هولوغرام” أم كلثوم، مرتين اليوم الجمعة في قصر الثقافة، عند الخامسة والثامنة مساء، من تنظيم 165 entertainment .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة