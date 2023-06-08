هاجس الإلهام ورعب المحاكاة يخيفان الإسرائيليين

تغيرت الشكاوى الإسرائيلية وتبدلت، وأخذت أشكالاً جديدة وتنوعت، فلم تعد شكواهم تقتصر فقط على الصواريخ والمسيرات والمضادات، وإطلاق النار والاشتباكات، وعمليات الدهس والصدم والطعن، وإطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية، وإشعال الحرائق وتخريب الحقول والبساتين وإتلاف المحاصيل، وغيرها من العمليات التي دأبت المقاومة الفلسطينية على القيام بها وتنفيذها، وهي بلا شك قد أوجعت العدو وآلمته، وألحقت به خسائر بشرية ومادية ومعنوية ونفسية، وتسببت له في أضرار اقتصادية وتهتك في البنية الاجتماعية وتصدع في الجبهة الداخلية، وأظهرت عجز الكيان ومؤسساته عن مواجهة تنامي هذه الظواهر وتنوعها.

لكن ما بات يخيف الإسرائيليين ويقلقهم أكثر، خاصةً بعد كل عمليةٍ ناجحة تقوم بها المقاومة، وتحقق فيها بعض أهدافها، وتؤلمهم وتوجعهم، وتبكي جنودهم وتجزعهم، وتفرض عليهم أجواءً من الرعب والهلع، هي تلك الآثار الإيجابية التي تتركها عمليات المقاومة في نفوس جمهورها العربي والفلسطيني، فترفع روحهم المعنوية، وتبعث فيهم الأمل قوياً من جديد، وتستنهض هممهم وتحرك مشاعرهم وتجيش نفوسهم، وتجعلهم أقدر على الصبر والصمود، وأقوى في المواجهة والتحدي، وأشد شوكةً وأصلب عوداً في مقارعة الاحتلال وإيلامه وإساءة وجهه، وأكثر إصراراً على تحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات.

لكن خشية العدو الإسرائيلي من عمليات المقاومة النوعية الفريدة، التي يطلق عليها عمليات “الذئب المنفرد”، التي بات ينفذها شبانٌ يافعون، ومقاومون جريئون، وطلابٌ مميزون، وأثرياء ميسورون، ونشطاء وسيمون، وصبيةٌ متحمسون، وزائرون غاضبون، وغيرهم ممن باتوا يفاجئون العدو ويربكونه، ويصدمونه ويصدعونه، فلا ما يدل على منفذي هذه العمليات النوعية، ولا ما يشير إلى قرب وقوعها، ولا ما يساعد على فك طلاسمها ومعرفة تفاصيلها وكشف أسرارها، ولا ما يقود إلى إلقاء القبض على أمثالهم ممن بيتوا النية وعقدوا العزم على تنفيذ عملياتٍ انتقامية وثأرية، رداً على عدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته.

خشية العدو المتعاظمة يوماً بعد آخر هي من محاولات التقليد والمحاكاة والتأسي والاحتذاء، التي بات يلجأ إليها المقاومون الفلسطينيون وغيرهم، ممن يرغبون في تنفيذ عملياتٍ انتقامية وثأرية ضد العدو، الذي لا يتوقف عن عدوانه وعملياته الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، حيث برزت لدى المقاومة ظواهر إيجابية جداً، وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشارها وشيوعها، وتقليدها والاستفادة منها في تنفيذ أفضل منها، وتحقيق أهدافٍ أكثر وأفضل، وتجنب الأخطاء وتجاوز السلبيات، والبحث عن مختلف الأهداف وأنسب الأماكن للقيام بمثل هذه العمليات.

يدرك العدو الصهيوني أن المقاومين الجدد باتوا أيقوناتٍ وطنيةً، ورموزاً قوميةً، وأعلاماً في سماء المقاومة والنضال، وصفحاتٍ مشرقةً في تاريخ الشعب والأمة، وأنهم أصبحوا بما قدموا نماذج تُحتذى وأمثلةً تُقلد، وغدوا مصادر إلهامٍ ومراكز إشعاعٍ لعمل الأجيال الجديدة، الذين وجدوا في بعض المقاومين قدوةً حسنةً يقتدون بهم، وعملاً موفقاً يقلدونه ويتعلمون منه، ويقومون بمثله وربما أفضل منه، ولعل ما شهدته الشوراع العربية في الأيام الماضية من مظاهر ابتهاجٍ وفرحةٍ، بالعملية البطولية التي نفذها البطل المصري محمد صلاح لهي خير مثالٍ على هذه الأيقونات القومية، التي أصبحت موضع اعتزاز وافتخار الأمة.

لا ينسى الإسرائيليون صور المقاومين الفلسطينيين الجدد، الشبان اليافعين، الأقوياء البنية والمتفوقين دراسةً، الوسيمي الشكل الأنيقي المظهر، المدللين عائلياً، الذين نفذوا عملياتٍ عسكريةً، وانتقلوا مكانٍ إلى آخر يلاحقون أهدافهم، وانتقوا منها ما يشاؤون، وحيدوا منها ما لا يريدون، فلم يقتلوا طفلاً ولم يستهدفوا امرأةً، وأظهروا مهاراتهم الفنية في استخدام الأسلحة التي يحملون، قديمها وحديثها، وصغيرها وكبيرها، وأبيضها وغيره، واستمروا في القتال والمقاومة وإطلاق النار، وقوفاً وقعوداً وعلى جنوبهم، وواصلوا مقاومتهم رغم غزارة النيران التي يطلقها عليهم المستوطنون، إلا أنهم لم يبدوا استلاماً، ولم يظهروا ضعفاً، وأثبتوا أنهم رغم قسوة الظروف وصعوبة المهمات، قادرون على الوصول إلى أهدافهم، وتجاوز العقبات الأمنية والإجراءات الاحترازية.

أمام هذا التحدي الجديد طالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ومؤسسات أمنية أخرى تعنى بدراسة سلوك المقاومة واتجاهات الرأي العربية الشعبية، الحكومة الإسرائيلية بالطلب من السلطات المصرية محاربة ظاهرة تقليد محمد صلاح، ومحاسبة كل الذين يظهرون فرحاً وابتهاجاً بما قام به، ومراقبة سلوك وتصرفات عناصرها الأمنية وجنود جيشها العاملين في مناطق الحدود أو قريباً منها، واعتبرت أن التساهل في هذا الأمر يجعل من السيطرة على مثل هذه العمليات أمراً صعباً، إذ سيعمد الكثير من الجنود والعناصر الأمنية إلى تقليد الجندي المصري، وذلك بالنظر إلى الحظوة والمكانة التي وصل إليها وتمتع بها.

لن يهنأ العدو الإسرائيلي بيننا ولن ينام ليله الطويل، ولن يطمئن باله ولن يطول في أرضنا بقاؤه، ولن ينعم بالهدوء وهو يحتل أرضنا ويعيث فساداً في بلادنا، ولن يعيش الأمان وهو يستوطن ديارنا ويدنس مقدساتنا وينتهك حرماتنا، فهذا عهد أحرار الأمة كلهم أن ينتقموا منه ويثأروا، وأن يقاتلوه بشجاعةٍ ويقاوموه ببسالةٍ، وسيخرج من بيننا دوماً صلاحٌ جديدٌ كما خاطر والدقامسة وغيرهم، وسيرسم المقاومون الفلسطينيون الشجعان على هام الزمان آياتٍ من العز والفخار، تكتب سيرتهم وتخلد ذكرهم وترسم ملحمتهم وتحيي أمجادهم، فقد آن أوانهم وحل زمانهم، وأشرقت فلسطين بنورهم.

بيروت في 8/6/2023

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