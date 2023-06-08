القيادي في فتح محمود العالول يعترف بتقهقر شعبية الحركة في الضفة لحساب "حماس"، بدلالة الانتخابات الطلابية الاخيرة
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جرينتش+2 03:48
تزايد التضامن مع الفلسطينيين بالأوساط الامريكية يدفع إدارة بايدن لتبني تعريف يخلط معاداة السامية بنقد إسرائيل
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