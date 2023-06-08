طقس حار نسبيا اليوم الخميس، وأمطار متفرقة الجمعة والسبت

عمان – ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويتوقع في ساعات مساء اليوم أن تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتسقط زخات متفرقة من المطر، لا سيما في الأجزاء الجنوبية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل إلى جنوبية غربية تنشط على فترات وتثير الغبار في العديد من المناطق، ولا سيما في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم غدٍ الجمعة، وتسود أجواء مغبرة في أغلب المناطق، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية قد تنعدم أحيانا في بعض المناطق، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة مع احتمال أن تكون غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (60 كم/ساعة).

وتبقى الأجواء المغبرة السبت، في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، ويصاحب ذلك انخفاض قليل على درجات الحرارة في أغلب المناطق، حيث تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، كما وتشير التحليلات إلى توقع لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية.

وتنخفض درجات الحرارة يوم الأحد، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 22، وفي مناطق السهول 35 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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