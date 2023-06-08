تساؤل يهزّ اسرائيل.. ماذا كان جندي ذكر ومجندة أنثى يفعلان ليلاً في كوخ ضيق، عندما هاجمهما الجندي محمد صلاح؟؟

بعد مرور أيام على تنفيذ عملية العوجة البطولية على الحدود المصرية الفلسطينية، التي قام بها الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، أثير جدل حول أسباب وجود مجند ومجندة في موقع حراسة في وقت متأخر من الليل.

السبت المضي، قتل الجندي المصري محمد صلاح المجندة ليا بن نون (19 عاما) واوري اسحق ايلوز بعدما عبر بوابة طوارئ في السياج الحدودي وهاجم موقعهما، كما تمكن من قتل مجند ثالث هو اوهاد دان خلال مواجهة لاحقة قبل ان يقضى بدوره.

آخر التفاصيل التي كشفت عنها التحقيقات الإسرائيلية تركّزت على ما كان يفعله الجندي وزميلته المجنّدة في موقع الحراسة لما يزيد على اثنتي عشرة ساعة متواصلة، وحدهما، ما زاد في التكهنات والتخمينات في سبيل الحصول على إجابة لهذا السؤال الذي شغل الرأي العام الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

المراسل العسكري للقناة 14 اليمينية هلليل بوتان-روزين فجّر قنبلة خلال برنامج “الرابعة مساء” الذي بثته القناة، تسببت في إحداث عاصفة في أوساط الإسرائيليين، حين تساءل: “ماذا كانت المجندة وزميلها يفعلان عندما باغتهما الجندي المصري؟ جندي ذكر ومجندة أنثى وحدهما لمدة 12 ساعة، وفي الليل”، ليكمل مقدم البرنامج بوعاز غولان فقرة جديدة في السؤال: “وداخل كوخ مساحته متر في متر”.

قد وواصل المذيعان في حديثهما بالقول: أنه “من الواضح أن هناك افتقارا للذوق عندما توضع كتيبة مختلطة على الحدود.. أكثر من ذلك، فإن هناك قلّة احترافية، واستخفافا بالمعايير العسكرية، من قال إنه لا ضرر من تركهما وحدهما لمدة 12 ساعة؟“.

غاليت حريلي مراسلة موقع “المكان” العبري كشفت أن “أكثر من ألفي شكوى وصلت إلى هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني حول ما جاء في ذلك البرنامج، وفتحت تحقيقا في ما إذا كانت القناة 14 انتهكت شروط عقد البث، ما قد يفرض عليها غرامات تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل، عقب تلقيها ألفي شكوى من المشاهدين الذين اتهموا البرنامج بالتلميح إلى سلوكيات غير أخلاقية ارتكبها الجندي وزميلته قبيل مقتلهما في العملية المسلحة”.

وأضافت في تقرير أن “المراسل العسكري تلقى العديد من التهديدات، زاعما أن كلامه تم تحريفه، وأنه لم يقل أنهما كانا منشغلين بـ”علاقة جنسية” سهّلت على الجندي المصري استهدافهما”.

لم تقتصر العاصفة الإسرائيلية على ما كان الجندي والمجندة يفعلانه في موقع الحراسة لحظة تنفيذ عملية العوجا على الأوساط الإعلامية والصحفية، بل إنها وصلت إلى المستويات السياسية والعسكرية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته “عربي21”.

فقد أعلنت عضو الكنيست تسفي سوكوت أن “الدوريات العسكرية المختلطة من الجنود والمجندات غير صحيحة”، ما دفع وزير الحرب يوآف غالانت إلى الرد بقوله إن “المجندات والجنود نفس الشيء، لدينا مجندات في جميع التشكيلات العسكرية، هناك تشكيلات كاملة في الجيش تؤدي فيها النساء دورًا مركزيًا في مجال حماية الحدود، وأنا فخور جدًا بالمقاتلات في الجيش، وما يقمن به”.