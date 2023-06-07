بالفيديو.. أعراس شعبية عربية متعددة تزف الشهيد المصري محمد صلاح، بطل عملية العوجا، الى حوريات الجنة

جنازة رمزية للجندي المصري #محمد_صلاح في #فلسطين #جندي_مصري pic.twitter.com/30up8dM1td
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) June 6, 2023
شعب #فلسطين الأبية
يحتفي ببطولة الفدائي الشهيد #محمد_صلاح #جندي_مصري #الجندي_الشهيد pic.twitter.com/3rGahjyLBW
— Ayman Azzam (@AymanazzamAja) June 6, 2023
أُمة واحدة❤️ https://t.co/pDQImmApB3
— غادة نجيب – Ghada Nagib (@Ghadanajeb) June 7, 2023
"أفتخر بك وكل العالم يفتخر بك".. شقيق الجندي الشهيد #محمد_صلاح في أول ظهور له ينعي شقيقه
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— قناة الشعوب (@AlshoubTv) June 6, 2023
منعته مصر وأقامته فلسطين.. عزاء الجندي #محمد_صلاح
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تابعوا #قناة_الشعوب على التليجرام: https://t.co/AjUKdUuwTY pic.twitter.com/vmJ2wSWoB3
— قناة الشعوب (@AlshoubTv) June 7, 2023