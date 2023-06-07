العدو يحرم 5 طلبة فلسطينيين “شهداء” من التقدم لامتحان التوجيهي

رام الله – اشارت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الى ان قوات الاحتلال قد حرمت 5 طلبة شهداء كان من المفترض أن يتقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذه الدورة.

وقالت التربية ان الشهداء هم: محمود السعدي، وديع عزيز أبو رموز، احمد دراغمة، اسامة محمود عدوي، محمد ماهر تركمان ارتقو برصاص الاحتلال.

وافاد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، إن 29 طالبا اسيرا في سجون الاحتلال.

واوضحت التربية إن امتحانات الثانوية العامة انطلقت صباح اليوم الأربعاء، حيث يتقدم 87,817 طالبا لهذه الدورة التي حملت اسم الراحل د. محمد عواد الذي كان يدير ملف امتحانات الثانوية العامة قبل وفاته بحادث سير.