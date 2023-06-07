لأن الأزمة بنيوية.. الأنتخابات الكويتية تعيد انتاج الدوامة إياها، وتُسفر عن مشهد برلماني مُعقّد ومُهيأ للمزيد من الصراعات
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جرينتش+2 04:59
العدو يبحث خطة استيطانية خطيرة تشطر الضفة الغربية الى قسمين
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