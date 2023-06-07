العدو يبحث خطة استيطانية خطيرة تشطر الضفة الغربية الى قسمين

حددت “لجنة التخطيط المركزية في الإدارة المدنية الإسرائيلية” عقد اجتماع لها يوم الإثنين المقبل، لمناقشة أكثر خطط البناء الاستيطاني حساسية في الضفة الغربية، وتحديدا بمنطقة E1 التي ستربط القدس مع مستوطنة معاليه أدوميم.

وجاء في تقرير لموقع واللا العبري، أن هذا المخطط يعتبر الأكثر حساسيةـ سياسيًا، وسيقسم الضفة الغربية إلى نصفين، ويهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية ذات استمرارية إقليمية في المستقبل.

وأشار الموقع، إلى أن الاجتماع سيعقد رغم تأجيله عدة مرات بسبب الضغوط الدولية، وخاصة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تمارس منذ أكثر من عقدين ضغوطًا على إسرائيل لمنع تكرارها.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن جلسة اللجنة ستهدف إلى مناقشة اعتراضات الجمهور على خطة البناء واعتراضات اخرى حول عدم السماح بها، مشيرًا إلى أنه لن تتخذ أية قرارات عملية في الوقت الحالي لتعزيز البناء الاستيطاني.

ووفقًا للموقع العبري، تريد الولايات المتحدة والدول الأوروبية منع أدنى تقدم في هذه الخطة، ولذلك كان يتم تأجيلها عديد المرات في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها قد تؤثر على العلاقات المتوترة بالأساس مع البيت الأبيض.

وقد رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على ما ورد في التقرير.

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