أجواء معتدلة اليوم الاربعاء، وكتلة جافة غدًا، وعدم استقرار بعد غد

عمان – تكون الأجواء اليوم الأربعاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بكتلة هوائية جافة، وحارة نسبيا في مقدمة منخفض جوي خماسيني، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً الى حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد الظهر تتحول الأجواء تدريجيا الى مغبرة.

ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة تساقط زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار.

وتسود حالة من عدم الاستقرار الجوي الجمعة، وتكون الأجواء مغبرة، وحارة نسبياً إلى حارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة ويصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (50 كم/ساعة).

وتنخفض درجات الحرارة، يوم السبت، بشكل طفيف، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 35 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

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