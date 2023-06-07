عملية العوجا تثير ثائرة الصهاينة.. ساسة وقادة أمن العدو يرفضون بيان الجيش المصري حول العملية ويصفونه بـ"الوقح"
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أجواء معتدلة اليوم الاربعاء، وكتلة جافة غدًا، وعدم استقرار بعد غد
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