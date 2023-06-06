محمد عدوية يشعل حفل زفاف نجل زميله أحمد شيبة/ فيديو

بطريقة وأغاني والده.. أحيا الفنان محمد عدوية حفل زفاف نجل الفنان الشعبي أحمد شيبة، في إحدى قاعات محافظة الإسكندرية.

وقد تألق “عدوية” في حفل زفاف نجل صديقه أحمد شيبة، بأغاني والده النجم الكبير أحمد عدوية وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكان عدوية وصل إلى حفل زفاف نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، بصحبة المطرب عبد الباسط حمودة، ومصطفى حجاج.

وقد حرص المطرب مصطفى قمر على تقديم إحدى أغانيه بحفل الزفاف، وهي “هنقول احنا لسه حبيايب”، فيماوحرص الحاضرون على التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع النجوم المشاركين وسط حالة من الفرحة والبهجة سيطرت على الجميع.

وشهد حفل الزفاف جمعًا غفيرًا من أصدقاء شيبة، وأقاربه، ونجوم الفن الشعبي.

وشارك في حفل الزفاف أعضاء مجلس النواب ولفيف من المجتمع المدني بالمحافظة وحشد من محبي الفنان الشعبي

وقد حرص أحمد شيبة على تهنئة نجله بحفل زفافه، حيث نشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلًا: “مليون مبروك يا حبيب قلبي فرح محمود ابني النهارده عقبال عندكم جميعا وعقبال باقي إخواتك يا رب”.