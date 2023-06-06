مجزرة.. 8 وفيات و13 إصابة في تصادم مركبتين بمحافظة المفرق

توفي 8 أشخاص وأصيب 13 آخرون، اليوم الثلاثاء، نتيجة تصادم مركبتين بمنطقة البادية الشمالية في محافظة المفرق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني المفرق وشرطة بادية المفرق، تعاملت مع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفيات البادية الشمالية والمفرق الحكومي والملك طلال العسكري، وجرى فتح تحقيق مروري بالحادث.

واكد شاهد عيان أن مركبة شحن تحمل عددا من الاشخاص في الخلف هم عمال مزرعة من حملة الجنسية السورية، يعملون في مزارع على نظام المياومة.