بعدما هز العدو وجندل 3 من جنوده.. أحتفاء شعبي عربي واسع بالشهيد المصري محمد صلاح، بطل عملية العوجا الحدودية
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جرينتش+2 11:58
الشهيد محمد صلاح يُذلّ نتنياهو ويرغمه على مهاتفة السيسي، بغية التنسيق والتطويق العاجل لحادث “السبت الدامي”
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