في ذكرى عدوان 5 حزيران.. إطلاق حملة في كندا ضد بنك “سُكوتشيا” و “إلبيت سيستمز” للصناعات العسكرية الإسرائيلية

فانكوفر – كندا

أعلنت عدّة جمعيات فلسطينية وأممية في مدينة فانكوفر الكندية، ضمّت “شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين” و “الجمعية الفلسطينية الكندية” وتحالف لجان المقاطعة (بي دي أس – كندا) و”الرابطة الأممية لنضال الشعوب”، عن انطلاق الحملة الشعبية من أجل “سحب استثمارات بنك سُكوتشيا من شركة إلبيت سيستمز للصناعات العسكرية الصهيونية

وقالت المنسقة الدولية لـ “شبكة صامدون”، شارلوت كييتس “ان الحملة تأتي في إطار جهود شعبية دولية ضد شركة “إلبيت سيستمز” للصناعات العسكرية الصهيونية الخاصة (مقرها حيفا المحتلّة) التي تقوم بتصنيع 85% من الطائرات بدون طيار (المسيرات) ونحو 85% من الصناعات العسكرية الأرضية لجيش الاحتلال”

وأضافت: “قرّرنا الإعلان عن الحملة في الذكرى الـ 56 على عدوان الخامس من حزيران 1967 واحتلال ما تبقى من فلسطين، وللتذكير بمواصلة الجرائم الصهيونية واحتلال الجولان السوري”

ونوّهت كيتس إلى “قرار مؤتمر حركة المسار الثوري البديل في أوتاوا بإطلاق حملة شعبية في كندا تضُم تحالفاً واسعاً هدفه سحب الاستثمارات الكندية من الصناعات العسكرية الإسرائيلية والّتي تقدر بنحو 500 مليون دولار”

قالت كيتس، في وقفة احتجاجية نظمتها “صامدون” ضد “شبكة سي بي سي” الإعلامية بسبب تجاهل قضية الأسير والكاتب الفلسطيني المناضل وليد دقة: “بنك سكوتشيا الكندي متورط في الجريمة ويشارك عبر تعاقدات بنصف مليار دولار في دعم صناعات عسكرية تقتل الفلسطينيين واللبنانين والسوريين وغيرهم من الشعوب في المنطقة العربية والعالم”

وأشادت كيتس بالجهود الناجحة التي تبذلها “لجنة العمل من أجل فلسطين” في بريطانيا التي “شكّل نشاطها الدؤوب مصدر إلهام للنشطاء والمنظمات في كندا وغيرها من الدول من أجل توسيع الحملة الدولية ضد الصناعات العسكرية الصهيونية”

وأكدت كيتس على أهمية “بناء تحالف شعبي أممي في مواجهة التحالف القائم بين ثالوث الإجرام الذي يضم المصارف والصناعات العسكرية والصحافة الغربية الداعمة للصهيونية، التي تحرّض على المقاومة والعمل الفلسطيني في الغرب وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناة ونضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال”