بضغط من وزراء التطرف ..إسرائيل تعيد رئيس مكتب الإتصال لدى المغرب ديفيد غوفرين، بعد قيامه بهتك أعراض مغربيات

إسرائيل سلمت مصر جثمانه.. منفذ عملية الحدود، هو الجندي المصري البطل الشهيد محمد صلاح إبراهيم (22 عاماً)/ 2 فيديو
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