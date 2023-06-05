برئاسة هنية والنخالة.. لقاء موسع بين وفدي حماس والجهاد بالقاهرة لإستعراض سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين

القاهرة – المركز الفلسطيني للإعلام:

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة يوم أمس الأحد 4 / 6 / 2023 م، زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وعددًا من قيادات حركة الجهاد من الداخل والخارج .

وقد ناقش الطرفان القضايا الوطنية المختلفة في ظل ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات صهيونية في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة، وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات، كما تمت مناقشة سبل تعزيز وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين وتطويرها بما يخدم المقاومة وقضايا شعبنا المختلفة.

وأكد المجتمعون على مضي شعبنا في خيار المقاومة الذي يمثل الخيار الوحيد لشعبنا في مواجهة الاحتلال والعدوان.

وقد تطرق الطرفان إلى ما تمر به المنطقة من تطورات سياسية متسارعة وكيفية توظيفها بما يخدم شعبنا وقضيتنا، كما أكدا أهمية دور الشقيقة مصر في دعم وإسناد شعبنا وقضيته العادلة.

واستحضر المجتمعون في بداية اللقاء الشهداء الأبرار الذين ارتقوا إلى العلا مؤخراً، مؤكدين أن دماءهم الطاهرة ستبقى وقوداً لثورة شعبنا المستمرة.

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من قيادات الحركة قد زاروا مساء السبت النخالة في مقر إقامته لتقديم التعزية باستشهاد عدد من قادة سرايا القدس خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وعلي صعيد متصل، كشفت “حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، عن تفاصيل لقاء وفدها في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، مؤكدة أنه كان إيجابيا ومثمرا.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، في تصريح صحفي، إن اللقاء جرى بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وعدد من كبار مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصري.

واستعرض اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع السياسية والميدانية لاسيما التصعيد الأخير على غزة واغتيال قادة المقاومة وما يجري في الضفة الغربية والقدس، وفق شهاب.

وأضاف أن “اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، وعكس حرص مصر على سلامة ووحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا لاسيما أهلنا في قطاع غزة بسبب الحصار الجائر المستمر منذ عدة سنوات”.

وأشار شهاب إلى أن حركة الجهاد أكدت خلال اللقاء مواقفها الثابتة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد شهاب حرص حركته على تعزيز العلاقات مع القاهرة.

والخميس الماضي توجه وفد قيادي من “حركة الجهاد الإسلامي” برئاسة النخالة، إلى القاهرة بدعوة مصرية لمناقشة عدة ملفات.

وتأتي الزيارة بينما يجري وفد من حركة (حماس) بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية زيارة رسمية للعاصمة المصرية.