إسرائيل سلمت مصر جثمانه.. منفذ عملية الحدود، هو الجندي المصري البطل الشهيد محمد صلاح إبراهيم (22 عاماً)/ 2 فيديو
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جرينتش+2 04:29
برئاسة هنية والنخالة.. لقاء موسع بين وفدي حماس والجهاد بالقاهرة لإستعراض سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين
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