الكيان الإسرائيلي وكابوس الانهيار

إسرائيل سلمت مصر جثمانه.. منفذ عملية الحدود، هو الجندي المصري البطل الشهيد محمد صلاح إبراهيم (22 عاماً)/ 2 فيديو
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