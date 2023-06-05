الرئيس الفنزويلي “اليساري” مادورو يصل اليوم الاثنين الى السعودية

الرياض – ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصل إلى السعودية يوم الاثنين، وذلك في وقت تواصل فيه المملكة توسيع نطاق علاقاتها الدبلوماسية خارج حدود التحالفات الغربية التقليدية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة ومسؤولين آخرين كانوا في استقبال مادورو في مطار جدة.

ومادورو هو آخر عدو للولايات المتحدة يزور السعودية في وقت تعيد فيه المملكة بناء تحالفاتها دون انتظار مباركة حليفتها القديمة واشنطن. حيث أعادت الرياض العلاقات مع إيران وسوريا في الشهور القليلة الماضية وعززت تعاونها مع الصين وروسيا.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية سببا لزيارة مادورو، لكن فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سعت في الماضي إلى التنسيق مع المملكة حول تراجع أسعار النفط والعقوبات الأمريكية.

وتأتي زيارة مادورو قبل يوم من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة لإجراء محادثات مع القيادة السعودية.

وخفف الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض العقوبات على فنزويلا منذ توليه منصبه، وهي العقوبات التي فرض سلفه دونالد ترامب جزءا كبيرا منها في إطار حملة لممارسة “ضغوط قصوى” على كراكاس لحثها على الحوار. لكن المفاوضات تعثرت مرة أخرى بين البلدين.

وتزعم الولايات المتحدة إنها ستخفف العقوبات عن فنزويلا فقط إذا اتخذت خطوات ملموسة نحو إجراء انتخابات حرة.