المقداد وحسين يؤكدان الحرص على تعزيز التنسيق الثنائي بين سوريا والعراق، ويدينان الاعتداءات التركية على أراضيهما
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جرينتش+2 04:38
وفقاً لصحف العدو.. الشرطي المصري بطل عملية الحدود إعتزم سلفاً قتل الجنود، وكان يحمل مصحفاً وسكيناً و6 مخازن ذخيرة
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