المقداد وحسين يؤكدان الحرص على تعزيز التنسيق الثنائي بين سوريا والعراق، ويدينان الاعتداءات التركية على أراضيهما
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جرينتش+2 04:38
في مؤشر مؤسف على التخبط والإرتباك.. الكويت تستعد، بعد غد الثلاثاء، لإجراء سابع انتخابات نيابية خلال 10 سنوات
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