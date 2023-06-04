عجايب.. فيديو يكشف وكرا سعودياً يتم دخوله عبر باب ثلاجة

أظهرت لقطات فيديو لحظة اكتشاف السلطات السعودية مستودعا مخالفا يتم الدخول إليه عبر “باب ثلاجة”.

وقال حساب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على تويتر إنه أثناء جولات البرنامج بمشاركة الفرق الرقابية في وزراة التجارة وأمانة منطقة الرياض، تم ضبط عمالة بمستودع مخالف كانوا مختبئين في “وكر” يتم الدخول إليه من “باب الثلاجة”.

ويظهر في الفيديو شخصا وهو يفتح ما يظهر أنه باب ثلاجة، ليتبين أنه مدخل لشقة يبدو أنها مستخدمة كمصنع.

وأوضح حساب البرنامج أنه تم إحالة المخالفين للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية فرضت، في أبريل الماضي، عقوبات على (54) منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

أثناء جولات البرنامج وبمشاركة الفرق الرقابية لـ @MCgovSA و @Amanatalriyadh ضبطنا عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من "باب ثلاجة!" وأحلناهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/6JiUIBqud4 — البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) June 3, 2023