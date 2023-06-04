طقس ربيعي معتدل الحراره اليوم الاحد وغدا وبعده

عمان – تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء معتدلة في اغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات محلية من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط حيانا.

وتستمر الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 32 – 19، وفي مناطق السهول 28 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 23 درجة مئوية.

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