ضبط 1053 شخصاً في 603 قضايا مخدرات خلال أيار الماضي

عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه خلال شهر أيار الماضي تم التعامل مع 603 قضايا اتجار وترويج للمواد المخدرة، ألقي القبض خلالها على 1053 شخصا ما بين تاجر ومروج للمواد المخدرة، منهم أشخاص مصنفون بالخطرين، حيث تم إحالتهم جميعا للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

واكد الناطق الإعلامي، انه تم خلال تلك القضايا ضبط (349 ) كغم من مادة الحشيش ونحو مليون و 6 آلاف حبة من الكبتاجون المخدرة و 4 كيلوات و300 غرام من مادة الكريستال المخدرة و3 كغم و 350 غراما من مادة الماريجوانا المخدرة، وكيلو من مادة الحشيش الصناعي المخدرة، ومجموعة من الأسلحة النارية.

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 513 نشاطا توعويا في شهر أيار الماضي، تضمنت العديد من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الأكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة.

من جهة أخرى، بلغت عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات للشهر الماضي 94 حالة ما بين دخول ومراجع.

وأشار الناطق الإعلامي الى أن عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاط وترويج واتجار، مؤكدا أن كل الإمكانيات العملياتية واللوجستية قد تم تسخيرها لذلك.

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