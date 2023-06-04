حزب الحركة القومية يعقد مؤتمره العام السادس ويُشكّل هيئاته القيادية

عقد حزب الحركة القومية مؤتمره العام السادس في مقر الحزب الرئيسي يوم امس السبت الموافق 3/6/2023.
وبعد تلاوة التقريرين السياسي والمالي، وإقرار النظام الداخلي، صدر عن المؤتمر تشكيل الهيئات القيادية على النحو التالي:
1- التأكيد والموافقة على مخرجات المؤتمر التأسيسي فيما يخص انتخاب الأمين العام واللجنة المركزية.
2- انتخاب الرفيق ضيف الله الفراج نائباً للأمين العام.
3- انتخاب المكتب السياسي للحزب من الرفاق التالية أسماؤهم:
1- عبد الرحمن كساب الأمين العام لحزب الحركة القومية.
1- ضيف الله الفراج.
2- نشأت أحمد.
3- جهاد عودة.
4- د. عاصي الجبور.
5- ثائر الأشقر.
6- ذكريات مصاروة.
7- محمود مصلح.
8- أمجد الفعفوط.
4- تشكيل مجموعة من اللجان على النحو التالي:
أولاً: اللجنة العليا للانتخاب وذلك بعد القرار بوجوب المشاركة في الانتخابات النيابية واللامركزية والبلدية وتشكلت اللجنة من:-
1. ضيف الله الفراج ( رئيساً للجنة العليا للانتخابات)
2. أمجد العطعوط.
3. نشأت أحمد.
ثانياً: تشكيل لجنة محكمة حزبية من الرفاق التالية أسماؤهم:
1- د. عافي الجبور ” رئيساً”
2- بلال إسماعيل.
3- رنا سعد الدين.
ثالثاً: تشكيل لجنة اجتماعية من الرفاق التالية أسماؤهم:
1- ذكريات مصارروة.
2- ثائر الأشقر
3- دعاء أبو رومي.
4- فاطمة الحطبة.
5- سلام كساب.
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