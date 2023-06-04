حزب الحركة القومية يعقد مؤتمره العام السادس ويُشكّل هيئاته القيادية

عقد حزب الحركة القومية مؤتمره العام السادس في مقر الحزب الرئيسي يوم امس السبت الموافق 3/6/2023.

وبعد تلاوة التقريرين السياسي والمالي، وإقرار النظام الداخلي، صدر عن المؤتمر تشكيل الهيئات القيادية على النحو التالي:

1- التأكيد والموافقة على مخرجات المؤتمر التأسيسي فيما يخص انتخاب الأمين العام واللجنة المركزية.

2- انتخاب الرفيق ضيف الله الفراج نائباً للأمين العام.

3- انتخاب المكتب السياسي للحزب من الرفاق التالية أسماؤهم:

1- عبد الرحمن كساب الأمين العام لحزب الحركة القومية.

1- ضيف الله الفراج.

2- نشأت أحمد.

3- جهاد عودة.

4- د. عاصي الجبور.

5- ثائر الأشقر.

6- ذكريات مصاروة.

7- محمود مصلح.

8- أمجد الفعفوط.

4- تشكيل مجموعة من اللجان على النحو التالي:

أولاً: اللجنة العليا للانتخاب وذلك بعد القرار بوجوب المشاركة في الانتخابات النيابية واللامركزية والبلدية وتشكلت اللجنة من:-

1. ضيف الله الفراج ( رئيساً للجنة العليا للانتخابات)

2. أمجد العطعوط.

3. نشأت أحمد.

ثانياً: تشكيل لجنة محكمة حزبية من الرفاق التالية أسماؤهم:

1- د. عافي الجبور ” رئيساً”

2- بلال إسماعيل.

3- رنا سعد الدين.

ثالثاً: تشكيل لجنة اجتماعية من الرفاق التالية أسماؤهم:

1- ذكريات مصارروة.

2- ثائر الأشقر

3- دعاء أبو رومي.

4- فاطمة الحطبة.

5- سلام كساب.

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