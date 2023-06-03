بعدما هز العدو وجندل 3 من جنوده.. أحتفاء شعبي عربي واسع بالشهيد المصري محمد صلاح، بطل عملية العوجا الحدودية
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مؤسسات رسمية وخبراء بقطاع الاتصالات يحذرون الاردنيين من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر
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