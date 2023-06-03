عملية اليوم السبت البطولية ضد العدو الصهيوني تعيد للذاكرة عمليات مصرية سابقه، أبرز أبطالها أيمن حسن وسليمان خاطر

على الرغم من توقيعهما اتفاقية سلام عام 1979 وتحافظان على علاقات أمنية وثيقة، لكن حوادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية تتكرر بين فترة وأخرى.

ومع اعتبار أن هذه الحوادث على طول حدودهما المشتركة أمرا نادر الحدوث، لكن وجود مجرمين أحيانا بتهريب المخدرات عبر الحدود، ونشاط جماعات إسلامية متشددة أيضا في شمال سيناء المضطرب، قد يعظم هذه الحوادث.

هذا فضلا عن حوادث أخرى، يرفض فيها جنود مصريون أي توغل إسرائيلي للحدود، والتي كان آخرها ما وقع اليوم السبت، من قتل جندي مصري، على يد القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل الحدود.

وبعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، شهدت الحدود المصرية الإسرائيلية تصاعدا مطردا في الحوادث الأمنية.

وفيما يلي نبذة عن أهم الأحداث الدامية التي شهدتها الحدود المصرية الإسرائيلية:

5 أكتوبر/تشرين الأول 1985:

أطلق الجندي المصري الرقيب “سليمان خاطر” رصاص بندقيته صوب مجموعة من الإسرائيلين حاولوا تخطي نقطة حراسته في منطقة رأس برقة جنوب سيناء، فقتل منهم 7.

26 نوفمبر/تشرين الثاني 1990:

نفّذ الجندي المصري أيمن حسن، عملية عرفت بـ”رأس النقب” في منطقة حدودية بين بلاده وإسرائيل، قتل خلالها 21 إسرائيليا وأصاب نحو 20 آخرين، كان بينهم أحد كبار رجال الموساد المسؤولين عن تأمين مفاعل ديمونة النووي وضباط بمطار النقب العسكري.

18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004:

مقتل 3 من قوات الأمن المركزي المصري، بعدما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة.

2 يونيو/ حزيران 2006:

مقتل ضابطين مصريين من قوات الأمن المركزي بنيران إسرائيلية على الحدود المصرية الإسرائيلية.

11 يناير/ كانون الثاني 2009:

إصابة شرطيين مصريين بجراح جراء تناثر شظايا قنابل خلال الغارات الجوية الاسرائيلية على الشريط الحدودي الموازي لمعبر رفح للقضاء على انفاق التهريب.

18 أغسطس/آب 2011:

قتل 8 إسرائيليين في هجوم جاء منفذوه من شبه جزيرة سيناء، قبل أن ترد السلطات الإسرائيلية بقتل 5 من أفراد الأمن المصري خلال ملاحقة المسلحين.

5 أغسطس/آب 2012:

قتل 16 من الجنود المصريين إثر هجوم مسلحين مجهولين على مركز أمني مصري على الحدود مع إسرائيل، حيث استولى المسلحون على مدرعتين ودخلوا بإحداهما إلى الأراضي الإسرائيلية، قبل أن يتصدى لهم سلاح الجو الإسرائيلي.

3 يونيو/حزيران 2023:

قتل 3 جنود إسرائيليين في اشتباكات على الحدود المصرية، بينما أعلن جيش الاحتلال تحييد شرطي فتح النار على عناصره قرب الحدود.

هذا وقد لاقت العملية التي نفذها شرطي مصري على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان الجيش المصري أن منفذ العملية هو عسكري مصري.

واستذكر رواد مواقع التواصل عملية نفذها الجندي المصري، سليمان خاطر قبل نحو 38 عاما، قرب منطقة حدود مع دولة الاحتلال، وقتل 5 إسرائيليين في تشرين الأول/ أكتوبر 1985، فيما غرد الكثيرون على وسم “#سليمان_خاطر”، معتبرين ما جرى “بطولة” وتعبيرا عن حقيقة العلاقة بين المصريين ودولة الاحتلال.

سليمان خاطر جديد اللهم اغفر له وارحمه وتقبله من الشهداء pic.twitter.com/j17VjzL971 — عصام (@Q1Ud8iCqzNOuDkr) June 3, 2023