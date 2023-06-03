عطلة عيد الاضحى المقبل قد تمتد الى خمسة أيام متواصلة

من المنتظر أن يصدر بلاغ حكومي رسمي خلال اسبوعين، يحدد فيه عدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 2023م/ 1444هـ لجميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والتي قد تمتد لخمسة أيام مع نهاية الشر الجاري.

وسيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد (29 ذي القعدة) الموافق 18 حزيران 2023، وستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة في ذلك اليوم وفق الحسابات الفلكية، وعليه يصادف يوم (الأربعاء 10 ذي الحجة – 28 حزيران) أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ.

وبناء على ما سبق، من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة الأردنية الهاشمية يوم (الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة) وتستمر حتى يوم (السبت 1 تموز)، ما يعني أن يكون مجموع أيام العطل الرسمية 5 أيام متتالية على اعتبار ان اليوم الخامس هو أحد أيام العطل الرسمية الاسبوعية في الأردن.

وتجدر الإشارة بأن الدول العربية والإسلامية لا تختلف على موعد عيد الأضحى المبارك على الإطلاق، وذلك لاعتمادها على تحري المملكة العربية السعودية لرؤية هلال شهر ذي الحجة من كل عام، لإشرافها الكامل عن بدء مناسك الحج على أراضيها.