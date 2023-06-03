أجواء معتدلة بالمرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم السبت وغدا

عمان – تتأثر المملكة اليوم السبت بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، لتصبح الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات خفيفة محلية من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 14، وفي مرتفعات الشراة 28 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.

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