المقداد وحسين يؤكدان الحرص على تعزيز التنسيق الثنائي بين سوريا والعراق، ويدينان الاعتداءات التركية على أراضيهما
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وجدي غنيم، زعيم الأخوان المحكوم في مصر بالأعدام يفضح تخلي أردوغان عن الجماعة لقاء تقاربه مع حكام العرب/ شاهدوا
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