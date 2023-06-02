منخفض خماسيني حار ومغبر يسود البلاد اليوم الجمعة ويخف غدا

عمان – تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق، وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، ويتوقع سقوط زخات من المطر بمناطق مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ السبت، درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 – 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 21، وفي مرتفعات الشراة 33 – 19، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 36 – 24، وفي الأغوار الشمالية 39 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

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