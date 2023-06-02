محمد عبده وعمر العبد اللات يغنيان للأميرين الحسين ورجوة/ فيديو

أحيا الفنانان محمد عبده وعمر العبد اللات الحفل الرئيسي لزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ليلة امس الخميس.

وقد أقيم الحفل ضمن مراسم الزفاف الرسمي في القصور الملكية، بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة.

وقدم الثنائي عملا غنائيا مشتركا بينهما، لحَّنه الفنان عمر العبداللات من كلمات الشاعر صالح الشادي، وتوزيع أيمن عبدالله،و يقول مطلعه: “عمّان غـرّد جـوّها بالتلاحين.. وتماوجت جبال عمّان غنوة/ غـنوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية).

وشهد الأردن مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف، في قصر زهران، وشارك فيه قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد ومسؤولين.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

وشهد على عقد القران، الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال.