في رسالة لها معناها السياسي.. بايدن يهنئ ولي العهد بزفافه، و”يتطلع للعمل معه في السنوات المقبلة”/ فيديو

في رسالة لها معناها السياسي، هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، وزجته جيل بايدن، مساء امس الخميس، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين.

وقالت جيل بايدن، السيدة الأولى في الولايات المتحدة، في فيديو بثته، السفارة الأميركية في عمّان على توتير وإلى جانبها زوجها بايدن: “ولي العهد الحسين والأميرة رجوة تهانينا. اليوم وأنتما تبدآن حياتكما الجديدة، معا نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة”.

في حين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطبا ولي العهد: “أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين فيك الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا، وكم تمنيت حقا أن أكون معكم جميعا اليوم”.

بالنيابة عن الولايات المتحدة، يتمنى الرئيس والسيدة الأولى لصاحبّي السمو الملكي عمراً مديداً بالسعادة. ألف مبروك!

On behalf of the United States, the President, and First Lady wish their Royal Highnesses a lifetime of happiness. Alf Mabrouk!#نفرح_بالحُسين #CelebratingAlHussein… pic.twitter.com/paiqBsteyG

— U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) June 1, 2023