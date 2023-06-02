بمشاركة رسمية.. تشييع جثمان الفقيد علي الفزاع اليوم

عمان 2 حزيران (بترا )- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان علي الفزاع العواملة، المستشار الخاص لجلالة الملك، الذي توفاه الله بعد مسيرة عطاء كرسها في خدمة الوطن وقيادته.

ونقل العيسوي، خلال حضوره مراسم تشييع جثمان الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

كما شارك في تشييع الجثمان مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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