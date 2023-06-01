وفدان قياديان من حركتي حماس والجهاد الاسلامي يصلان القاهرة، لبحث الملفات الأمنية مع قيادة المخابرات المصرية

القاهرة – تصل قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تباعًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة من جهاز المخابرات.

وسيصل اليوم وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي من داخل قطاع غزة، والخارج إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وسيلتقي الوفد مع قيادة جهاز المخابرات للتباحث في العديد من القضايا، منها الملف الأمني خاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.

وسيتوجه وفد الجهاد الإسلامي لاحقًا إلى بيروت لعقد اجتماعات داخلية.

ومن المقرر أن يصل في الأيام المقبلة وفد من قيادة حركة حماس سيترأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، لبحث العديد من القضايا والملفات الثنائية والمتعلقة بالاحتلال والمشاريع المصرية لإعادة إعمار القطاع.