مسـتشار الملك علي الفزاع العواملة في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم الخميس، علي أحمد الفزاع العوامله، مستشار جلالة الملك عبدالله الثاني.

وسيتم تشييع جثمان الراحل، غدا الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد زي الكبير، الى مقبرة زي الإسلامية في السلط..

كما سيتم تقبل التعازي لمدة ثلاثة ايام للرجال والنساء في منزل المرحوم الكائن في منطقة الكمالية، بجانب ضريح وصفي التل.

والعواملة من مواليد مدينة السلط عام 1954، وهو شاعر وسياسي أردني، حصل على إجازة في الآداب من الجامعة الأردنية، عام 1977 وماجستر في الأدب والنقد من الجامعة نفسها عام 1982.

وقد عمل مستشارًا إعلاميًا لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومديرًا لدائرة الإعلام والعلاقات العامة في الديوان الملكي الهاشمي.

كما عمل مدرّسًا ثم انتقل إلى وزارة الإعلام معدًّا ومقدّمًا للبرامج في هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، ثمّ رئيسًا للقسم الثقافي في الإذاعة، ثم مستشارًا ثقافيًا لوزير الشباب، ونائبًا لرئيس لجنة الشعر في مهرجان جرش، وله دواوين شعرية مطبوعة.

رحمه الله