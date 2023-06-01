حكام البحرين “الأبراهيميون” يباركون ويشاركون الصهاينة في الأحتفال بالذكرى الـ 75 لأغتصاب فلسطين

احتفلت سفارة اسرائيل لدى ممملكة البحرين، الليلة الماضية، بالذكرى 75 لقيام دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بحضور مئات الشخصيات، بينهم ممثلو جهات حكومية وسياحية ومسؤولون من القطاع التجاري والقطاع الخاص في المملكة.

وقد شارك في هذا الحدث، الذي أقيم بفندق ويندام جراند بالعاصمة المنامة امس الأربعاء، نواب بحرينيون لأول مرة، إضافة إلى وزير الصناعة والتجارة، عبدالله فخرو، وفقا لما أذاعته هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية “كان”، وأوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الصادرة باللغة الإنجليزية.

كما شارك في الحدث الشيف العربي الإسرائيلي، إلياس مطر، الذي طبخ مزيجًا من الأطعمة الإسرائيلية اليهودية والعربية البحرينية، وقدمها للحضور.

وقد تضمنت العروض الترفيهية رقصا لمجموعة “تسوزا”، ومعرضا للصور بعنوان “إسرائيل بعيون الشباب البحريني”، التقطه الوفد البحريني الشاب، الذي زار إسرائيل العام الماضي.

وأكد السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، في خطابه، أهمية التعاون الآخذ في التزايد بين القطاعات الخاصة والعلاقات بين الاجيال الشابة بين البلدين.

وتحدث إيتان نائيه عن ازدهار العلاقات بين إسرائيل والبحرين، ولا سيما زيارة الدولة الأولى على الإطلاق لرئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوج، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخلال زيارته إلى المنامة، التقى هرتسوج بالملك، حمد بن عيسى آل خليفة، ومسؤولين في الحكومة البحرينية، وأفراد من الجالية اليهودية المحلية.

ووقع مسؤولون إسرائيليون وبحرينيون إعلان تطبيع بالعاصمة المنامة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أطلق علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وجاء حفل التوقيع على أساس بيان النوايا بين البلدين الموقع بواشنطن في 15 سبتمبر/أيلول 2020. وتوسطت الولايات المتحدة في الصفقة كجزء من اتفاقيات إبراهيم.