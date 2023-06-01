المطربة باسكال مشعلاني تطرح أغنية جديدة بعنوان “أدمنتك”/ فيديو

طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني أغنية جديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب تحمل اسم “أدمنتك”، وهي من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد،وإخراج زياد خوري.

وطرحت منذ فترة النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني أحدث أغانيها التى تحمل اسم “دخيلو الله” من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدي اللبناني.

وكانت باسكال مشعلانى قد طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم “استنى” باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتعد هذه الأغنية الثانية التي تتعاون فيها مع رفاعى بعد أغنية “اتعذبت كفاية” التى حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية، وهى من كلمات وألحان رفاعى ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وقد تم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.