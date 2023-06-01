ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس ويدء منخفض خماسيني غدًا

عمان – ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-7 درجات مئوية؛ وتسود أجواء مغبرة وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع سقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

وتنخفض يوم السبت درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، ولاسيما في جنوب وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، وخصوصا في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأحد، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 19، وفي مرتفعات الشراة 28 – 18، وفي مناطق البادية 35 – 22، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الأغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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