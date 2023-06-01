إردوغــانُ الفــائزُ !!

وفدان قياديان من حركتي حماس والجهاد الاسلامي يصلان القاهرة، لبحث الملفات الأمنية مع قيادة المخابرات المصرية
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