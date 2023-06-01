في لقاء مع أسر متعددة الأطفال.. بوتين يؤكد ثقته المطلقة بانتصار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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جرينتش+2 05:40
أسماء كبار المدعوين الذين حضروا حفل زفاف الأميرين حسين ورجوة
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