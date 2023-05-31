مركز دراسات مغربي يصدر مجلة مختصة بشؤون يهود المغرب !!!

أعلن مركز موكادور للدراسات والأبحاث في المغرب، عن إطلاق مجلة جديدة خاصة بالدراسات حول يهود المغرب، تحمل اسم” “موكادور للدراسات حول يهود المغرب”، حيث يصدر عددها الأول في شهر يونيو/حزيران المقبل،

هذه المجلة ستهتم “بالمكون الثقافي المغربي اليهودي، في التاريخ والتراث والرموز الثقافية والدينية اليهودية بالمغرب، علاوة على تاريخ الهجرات اليهودية بالمغرب، التشريعات والقوانين اليهودية في تاريخ المغرب، والقضاء اليهودي”.

وبحسب المركز، فستهتم المجلة ايضا بـ”المعرفة الأكاديمية”، وتجاور “مجلة ليكسوس في صيغتها الإلكترونية والورقية المهتمة بالدراسات التاريخية والعلوم الإنسانية” الصادرة عن المركز نفسه،

وقال المركز إن “المجلة الجديدة تسعى إلى التعريف بتاريخ وتراث يهود المغرب انطلاقا من مقاربة تخصصية مختلفة، تحت إشراف ثلة من الأساتذة من اختصاصات متعددة من داخل المغرب وخارجه”، في التاريخ، وعلم الاجتماع، وتاريخ الأديان المقارن، والقانون، والدراسات الثقافية.

وقالت هيئة التحرير إن هذه المبادرة قد أتت “في سياق دسترة المكون العبري في دستور المملكة لعام 2011، باعتبار هذا المكون رافدا من روافد الحضارة المغربية”.

وتروم المجلة “الانفتاح على الباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث يهود المغرب، والمختصين في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية المهتمة بالموضوع”، “ومراكمة البحوث والدراسات المهتمة بيهود المغرب، ونشرها على البوابات وقواعد البيانات العلمية الخاصة بالنشر الإلكتروني”.

وتبحث المجلة “في تاريخ وتراث يهود المغرب”، وتقصد “توثيقه والتعريف به، وجرد أهم الخصوصيات الحضارية المميزة للمكوّن العبري في تاريخ المغرب”.