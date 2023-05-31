طقس مشمس ومعتدل اليوم الاربعاء ومنخفض خماسيني الجمعة

عمان – تكون الأجواء اليوم الأربعاء، مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية والسهول وحارة في الأغوار والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم الجمعة، بمنخفض جوي خماسيني، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء مغبرة وحارة نسبيا الى حارة في اغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والفرصة مهيأه لسقوط زخات محلية من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر.

ويطرأ يوم السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 14، وفي مناطق البادية 30 – 17، وفي مناطق السهول 28 – 19، وفي الأغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.

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