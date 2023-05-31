تطور خطير.. ميدفيديف يعلن ان أي مسؤول بريطاني يمكن إعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، لأن لندن تخوض بالفعل حرباً علينا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف بأن لندن تخوض بالفعل حربًا غير معلنة ضد موسكو، ما يعني أن أي شخصية بريطانية يمكن اعتبارها هدفًا عسكريًا مشروعًا.

جاء ذلك في تعليق مدفيديف على تصريح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بأن أوكرانيا لها الحق في “في استخدام القوة” خارج حدودها.

فوفقا لوزير الخارجية البريطاني فإن الهجمات على “أهداف عسكرية مشروعة” خارج أوكرانيا هي جزء من دفاعها عن النفس.

وأضاف مدفيديف: “اليوم، تعمل المملكة المتحدة كحليف لأوكرانيا، وتزودها بالمساعدات العسكرية في شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تشن حربا غير معلنة ضد روسيا. وفي هذه الحالة، فإن أيا من مسؤوليها (عسكريا ومدنيا، المساهمين في الحرب) هدف عسكري مشروع”.

وقال: “يجب على المسؤولين الأغبياء في بريطانيا، عدونا الأبدي، أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي المعترف به عمومًا الذي يحكم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة، بما في ذلك اتفاقيات لاهاي وجنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يمكن أيضًا أخذ موقفهم بالحسبان في حالة الحرب”.

رئيس المخابرات البريطاني: روسيا هي “التهديد الأكبر” لنا

ومن جانبه، صرح رئيس المخابرات العسكرية البريطانية، أدريان بيرد، بأن روسيا تشكل أكبر تهديد للمملكة حتى عام 2030، ويجب على المملكة المتحدة أيضا الاستجابة للتحديات من الصين.

وقال بيرد في معهد “رويال يونايتد” للخدمات في لندن: “في حين أن الأولوية الأمنية الإلزامية للمملكة المتحدة يجب أن تكون منطقتنا الأوروبية الأطلسية، وهنا نعتقد أن روسيا ستظل أكبر تهديد للبر الرئيسي للمملكة المتحدة حتى عام 2030، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن أمن أوروبا لا ينفصل عن أمن العالم. بغض النظر عن مصدر [التهديد] – سواء كانت أنشطة دولة [أخرى]، أو تغير المناخ أو مخاوف الصحة العالمية”.

وأشار بيرد إلى أهمية اتباع نهج موحد للدول الغربية في العلاقات مع الصين، وقال: “مثلما اتخذ حلفاؤنا المقربون وشركاؤنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – أستراليا ونيوزيلندا واليابان وجمهورية كوريا وسنغافورة – خطوات لاحتواء النفوذ الروسي المزعزع للاستقرار في أوروبا ودعم أوكرانيا، يجب على المملكة المتحدة أيضا الاستجابة للتحديات من الصين”.

وأضاف بيرد: “ستتنافس الصين بشكل مباشر أكثر مع المملكة المتحدة في المجالات التي تهمنا وستكون قادرة على تعطيل إمداد التقنيات والمواد الرئيسية مثل المعالجات الدقيقة وأشباه الموصلات والعناصر الأرضية النادرة. وقدرات الصين العسكرية والاستخباراتية، فضلا عن قدراتها في يمثل الفضاء السيبراني يعتبر تهديدا متزايدا. نعتقد أنه في عالم يتزايد فيه التنافس، ستشكل الصين التحدي الأكبر لمصالح المملكة المتحدة في الخارج والأمن الاقتصادي [للمملكة] في عام 2030”.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث رئيس المخابرات العسكرية البريطانية خلال خطابه عن الأساليب الجديدة في حرب المعلومات، وأضاف: “ستزيد التكنولوجيا أيضا من أهمية المنافسة في بيئة المعلومات. وقد تجلى هذا الاتجاه بالفعل في الاستخدام العالمي للمعلومات والاستخبارات لتشكيل التصورات العامة أثناء النزاع في أوكرانيا. وسيستمر هذا الاتجاه باعتباره رقميا جديدا [تُستخدم] الفرص فيه لتضليل وخداع الجمهور وتقويض إرادة وقدرة الدولة على القتال”.

وفي 13 مارس، أصدرت الحكومة البريطانية نسخة محدثة من المراجعة الشاملة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وتنص الوثيقة على أن أولوية السياسة الخارجية للمملكة على المدى المتوسط ​​ستظل انعكاسا للتهديد الذي يُزعم أن روسيا تشكله على الأمن الأوروبي والنظام العالمي، وتصف الصين بأنها “تحدٍ محدد للعصر” بالنسبة للندن.

ووصفت السفارة الروسية لدى بريطانيا، في تعليقها على المنشور، خط حكومة المملكة المتحدة تجاه روسيا الاتحادية بأنه تصادمي وأيديولوجي.