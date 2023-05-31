وفقاً لصحيفة "الخبر".. خطة إسرائيلية مغربية فرنسية لضرب الوحدة الوطنية الجزائرية، وأخرى لإسقاط الرئيس التونسي
أهم العناوين
جرينتش+2 11:56
تخفيض سعر البنزين بنوعيه والسولار ، وتثبيت سعر الكاز
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني