تخفيض سعر البنزين بنوعيه والسولار ، وتثبيت سعر الكاز

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 حزيران المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر البنزبن 90 بمقدار (50) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (45) فلساً/لتر ، وانخفاض سعر السولار بمقدار (40) فلساً/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (900) فلساً /لتر بدلاً من (950) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1140) فلساً/لتر بدلاً من (1185) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (715) فلساً/ لتر بدلاً من (755) فلساً/لتر .

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر حزيران المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر ، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

ومن الجدير بالذكر بأن التخفيض على سعر السولار لشهر حزيران القادم، هو التخفيض الخامس على سعر السولار خلال هذا العام.