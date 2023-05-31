تطور خطير.. ميدفيديف يعلن ان أي مسؤول بريطاني يمكن إعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، لأن لندن تخوض بالفعل حرباً علينا
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جرينتش+2 03:36
إرتقاء 5 شهداء من الجبهة الشعبية – القيادة العامة، اليوم الاربعاء، بقصف إسرائيلي لقاعدة فدائية عند الحدود اللبنانية السورية
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