إرتقاء 5 شهداء من الجبهة الشعبية – القيادة العامة، اليوم الاربعاء، بقصف إسرائيلي لقاعدة فدائية عند الحدود اللبنانية السورية

بيروت – استشهد خمسة من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، فجر اليوم الأربعاء، بفعل غارة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية السورية.

وأفاد عضو اللجنة المركزية في الجبهة لشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بدر أحمد جبريل بأن “العدو الصهيوني قام فجر اليوم بغارة جوية استهدفت أحد مواقع فدائي الجبهة في لبنان (قوسايا)”.

وأوضح أن الغارة “أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى، إضافة لخسائر مادية “.

وفي دمشق أعلنت الجبهة الشعبية- القيادة العامة، عن استشهاد 5 عناصرها قرب الحدود اللبنانية السورية.

وقالت الشعبية القيادة العامة، إن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت موقعًا للجبهة الشعبية القيادة العامة.

وشددت، أنّ غارة جوية استهدفت أحد مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في لبنان “قوسايا”، والتي أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى، إضافة لخسائر مادية في الموقع، معتقدا بذلك أن يثنينا عن مواصلة الكفاح حتى تحرير الأرض ، والإنسان ،عهدا لشهداءنا الابرار على المضي قدما في طريق الكفاح والنضال حتى التحرير والعودة.

اليكم نص بيان الجبهة الشعبية- القيادة العامة..

بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

في محاولة لترميم صورة ردعه التي بدأت بالتآكل، أقدم العدو الصهيوني على شن غارة جوية صهيونية على موقع للجبهة (قوسايا) في لبنان والتي أدت إلى استشهاد خمسة من رفاقنا:

1- الشهيد القائد المقدم البطل عماد احمد الحاج قدور.

2- الشهيد القائد البطل المقدم خالد احمد الحامش.

3- الشهيد البطل شادي محمد البوش.

4- الشهيد البطل وسيم إسماعيل خليل.

5- الشهيد البطل محمد عصام نمر.

حيث يحاول العدو واهماً عبر توسيع دائرة عدوانه أن يرمم من صورة ردعه التي تآكلت بفعل تضحيات شعبنا وبطولاته والتي كان آخرها معركة (ثأر الأحرار).

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وإذ نزف الشهداء الأبطال، نؤكد بان حربنا التي يخوضها محور المقاومة ستتوج بالنصر المبين على كامل التراب الوطني الفلسطيني برفع راية التحرير فوق القدس وأقصاها.

أننا نؤكد ان هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانية والسورية، كما تأتي في إطار التهديدات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف قوى المقاومة في داخل وخارج فلسطين.

المجد للشهداء والشفاء للجرحى على طريق تحرير الأرض والإنسان

في المقابل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، زعمهم إن الجيش الإسرائيلي لم يقم بأي هجوم في لبنان.

بدورها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، أنه في إسرائيل هناك نفي للأخبار المتعلقة بتنفيذ غارة على الحدود اللبنانية السورية.

ووفقا لـ”كان”، فإن إنكار إسرائيل للهجوم على موقع الجبهة الشعبية القيادة العامة، يكمن في خلفية التحذيرات الأخيرة الصادرة من قبل أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله من ارتكاب خطأ ما، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة ويقود إلى “حرب كبرى”.