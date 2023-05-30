نتنياهو يهنئ “المجاهد” أردوغان ويعلن اتفاقهما على تطوير العلاقات

قالت الحكومة الإسرائيلية، امسالإثنين، إن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نتنياهو بأردوغان، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال البيان إن نتنياهو هنأ أردوغان على فوزه في الانتخابات التي جرت في جولتها الثانية يوم الأحد.

وأضاف: “اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة”.

وحسب البيان الإسرائيلي، كرر الرئيس التركي شكره للمساعدة الإسرائيلية في البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال الأخير الذي تعرضت له تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو أكد للرئيس أردوغان أنه ملتزم بتوسيع دائرة السلام في إسرائيل وتعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركيا.