مصرع 16 شخصاً أمس.. أمريكا تحارب نفسها، بعد إنكفائها عن الحروب الخارجية وفرارها المُخزي من آخر غزواتها في إفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا بالرصاص وأصيب العشرات بجروح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، امس الاثنين، في عطلة “يوم الذكرى”.

ويوم الذكرى (Memorial Day) هو عيد وطني يحتفل به في الولايات المتحدة، ويُصادف آخر يوم اثنين في شهر مايو، ويُعد هذا اليوم فرصة لتكريم الرجال والنساء الذين قدموا حياتهم أثناء خدمتهم في الجيش الأمريكي.

وكان في السابق، يُعرف بـ “يوم الوسام” حيث ظهر بعد الحرب الأهلية الأمريكية، ولكن في عام 1971 تم تحويله إلى عطلة رسمية فيدرالية.

وخلال يوم الذكرى أمس الاثنين في الولايات المتحدة، وقعت حالات عنف باستخدام السلاح في الشواطئ والمدارس الثانوية، وأثناء مسيرات الدراجات النارية ومن بين مواقع أخرى عبر ثماني ولايات على الأقل.

وفي شيكاغو وقع أمس ما مجموعه 37 شخصا ضحية لعمليات إطلاق نار بين قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قتل تسعة وأصيب 28 آخرون.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، التي انكفأت على نفسها بعد سلسلة هزائمها الخارجية، مشكلة متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار التي تحدث في أنحاء البلاد كل يوم تقريبا..