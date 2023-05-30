مصرع مستوطن إثر تعرضه لإطلاق نار، اليوم الثلاثاء، من مركبة فلسطينية قرب مدخل مستوطنة حرميش شمال طولكرم

لقي مستوطن إسرائيلي (30 عامًا)، اليوم الثلاثاء، مصرعه، متأثرًا بجروحه الحرجة، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مركبة فلسطينية عابرة، قرب مدخل مستوطنة حرميش القريبة من شمال طولكرم.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن المستوطن أصيب بجروح حرجة، ونقل للعلاج، إلا أنه أعلن عن وفاته في مستشفى هليل يافه بالخضيرة.

ووفقًا للقناة، فإن مركبة فلسطينية عابرة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية مزيفة، اجتازت مركبة المستوطن وأطلق من داخلها النار تجاهه، ما أدى لإصابته بـ 7 رصاصات أصابت جسده وعلى إثرها أصيب بجروح حرجة.

وأشارت القناة إلى أن قوات كبيرة تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة، وتستعين بمروحية عسكرية.

وفي التفاصيل، قُتل مستوطن إسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء متأثرًا بجراحه الخطيرة جراء تعرضه لعملية إطلاق نار قرب إحدى المستوطنات شمالي طولكرم.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن مركبة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار من مركبة تجاوزتها قرب مستوطنة “حرميش” جنوب غربي جنين.

وأوضحت الصحيفة أن أحد المستوطنين أصيب بجراح خطيرة جراء العملية، ولقي مصرعه لاحقًا، فيما انسحب المنفذون من المكان.

ووقعت العملية قرب مستوطنة زُرعت في مثلث قرى بين جنوب غربي جنين وشمالي طولكرم.

وشهدت نفس المنطقة عملية إطلاق نار أمس، إذ تعرضت مركبة أخرى للمستوطنين لإطلاق نار على مدخل مستوطنة “مافو دوتان” شرق “حرميش”.

كما شهدت منطقة شمالي الضفة عملية إطلاق نار أخرى، أمس الاثنين، باتجاه موقع عسكري على مدخل بؤرة “حوميش” الاستيطانية القريبة من قريبة برقة قضاء نابلس.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت مركبة إسعاف عسكرية لأضرار، جراء عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “كريات أربع” في الخليل الليلة الماضية.

وفي سياق متصل، أُعلن فجر اليوم عن إصابة جندي من وحدة المستعربين “دوفدفان” بجراح متوسطة، جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار بقوة عسكرية داخل مخيم نور شمس في طولكرم.

ونُقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتعرض لعديد الشظايا في جسده.

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